Южноуральский суд отправил куратора «Синего кита» в принудительное плавание

Почтальона из Москвы признали виновным в доведении южноуральской школьницы до покушения на самоубийство.

Как ранее РИА «Новый День», 26-летний житель Москвы был задержан в июне прошлого года. Следователи вышли на столичного почтальона, вскрыв в Интернете переписку южноуральской школьницы с неизвестным мужчиной.

По данным СК, подросток получала от нового знакомого «роковые задания», а если не выполняла их, он угрожал ей убийством. Также собеседник вымогал у школьницы деньги, требуя перечислить ему на карту 23 тысячи рублей.

После переписки в соцсетях девушка попала с диагнозом «отравление» в больницу. После выписки мать увезла дочку на море, однако отдых не пошел ей на пользу. В середине июля подростка нашли мертвой в собственной квартире.

После этапирования в Челябинск задержанного куратора поместили в следственный изолятор. В ходе расследования подозреваемого направили на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву. Врачи выявили у него ряд психических недомоганий, однако установили, что общаясь со школьницей, он в полной мере осознавал свои действия и был полностью вменяем.

Сегодня Еткульский районный суд признал москвича виновным в доведении школьницы до покушения на самоубийство и вымогательстве и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Отметим, что добираться до места отбывания наказания ему придется самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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