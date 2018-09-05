Воспитатель детского сада устроила «одиночную камеру» для провинившихся детей

В одном из детских садов Челябинска воспитатель оставляет детей во время перекуров и «успокаивает», запирая по-одиночке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с весьма оригинальным подходом к воспитанию столкнулись родители дошколят из детского сада №281.

Сразу несколько челябинцев высказали свое возмущение отношением к своим детям в дошкольном учреждении. Так, по словам мамы одного из воспитанников, воспитатель в наказание за плохое поведение закрывает мальчика одного в комнате. «Ребенок приходит домой постоянно в стрессе, постоянно он нервный, он не хочет ни с кем разговаривать, я не знаю, сколько это продолжается, – цитирует 31tv.ru. – Я подошла к ней и сказала. В итоге она уехала в отпуск, после отпуска это все продолжилось».

Другие родители рассказывают, что нянечка не считает нужным бороться с привычкой к курению. Детей же на время своих перекуров она оставляет в группе без присмотра. И дошколята уже едва не сбежали в один из таких перекуров: дети оделись и собрались куда-то выходить.

Впрочем, в самом учреждении уверены, что родители зря переживают. Заведующая поначалу и вовсе отрицала, что подобные случаи происходят в ее детском саду. Правда, воспитатель, склонная к применению «одиночной камеры» все-таки подтвердила, что оставляет ребенка в одиночестве. Но – только одного, уверяет она. И настаивает, что это не сказывается негативно на психологическом состоянии воспитанника.

Сейчас руководство детского сада пообещало-таки провести проверку по названным родителями фактам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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