Отопительный сезон на Южном Урале могут начать раньше обычного

Главам муниципалитетов Челябинской области разрешили не дожидаться нормативной среднесуточной температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон на Южном Урале начнется ориентировочно в начале октября. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

При этом в нынешнем году изменится порядок открытия отопительного сезона. «Как и раньше, глава самостоятельно принимает решение о начале отопительного сезона», – отметил чиновник. Но раньше это четко регламентировалось: обязательным условием было сохранение в течение пяти дней непрерывно среднесуточной температуры ниже +8 градусов. «Дольше тянуть нельзя будет и теперь, – сообщил Сергей Шаль. – Но, и это новелла, глава может объявить начало отопительного сезона и ранее, не дожидаясь этих самых пяти дней».

Кроме того, все потребители, оснащенные приборами учета, а это, в первую очередь, социальные учреждения (детские сады, больницы, школы, интернаты и так далее), имеют право по собственному желанию заявиться на включение отопления, напомнил заместитель губернатора. И в таком случае теплоснабжающая организация обязана подать тепло, не дожидаясь общего объявления отопительного сезона.

При этом, стоит отметить, что в некоторых районах Челябинской области около недели ночью наблюдаются заморозки до -3, -4 градусов. При этом днем температура, например, завтра ожидается +15, +20 градусов. Так что среднесуточные значения в регионе уже близки к нормативным +8 и ниже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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