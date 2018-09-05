В Златоусте пропал конфискованный алкоголь на миллион рублей

Пятеро южноуральцев украли со склада контрафактный алкоголь на миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в отдел полиции Златоуста поступило сообщение о хищении со склада одного из предприятий контрафактной алкогольной продукции, изъятой из нелегального оборота и находившейся на ответственном хранении. По предварительным данным, сумма ущерба составила более миллиона рублей.

По данному факту в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

С целью раскрытия данного преступления была проведена совместная работа оперативников подразделений уголовного розыска и экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка и местного отдела полиции. В ходе проведенных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сотрудниками полиции установлена группа лиц, причастных к хищению алкогольной продукции, а также места ее сбыта.

По данным следствия, злоумышленники на протяжении длительного времени неоднократно проникали на территорию складского помещения, пользуясь неэффективностью предпринятых охранных мер. Похищенное имущество вывозилось на автотранспорте. В совершении противоправного деяния подозреваются пятеро местных жителей в возрасте от 32 до 36 лет, ранее судимых за совершение имущественных преступлений.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оставшихся двух сообщников задержать полиция не смогла.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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