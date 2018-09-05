Смог будет душить южноуральцев до конца недели

Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Челябинской области до вечера пятницы.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, с 31 августа по 7 сентября на Южном Урале в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 12 часов 31 августа до 19 часов 3 сентября на территории Челябинска действовали НМУ первой степени опасности. Вечером понедельника степень опасности НМУ для областного центра повысили: до 19 часов 4 сентября в городе объявлены НМУ второй степени. Во вторник вечером вновь объявили НМУ первой степени опасности. Первоначально – на сутки. Однако сегодня синоптики продлили НМУ еще на двое суток – до 19 часов пятницы, 7 сентября.

Для отдельных предприятий Челябинской области с 12 часов 31 августа до 19 часов 7 сентября действуют НМУ первой степени опасности.

Между тем, вчера синоптики заявлении о превышении ПДК по формальдегиду. Кроме того, в ночь на 4 сентября в Металлургическом районе был зафиксирован выброс сероводорода. Уровень концентрации вещества в воздухе превысил предельно допустимую концентрацию в 3 раза. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев назвал источником выброса компанию «Мечел-Кокс». На предприятия причастность к происшествию категорически отрицают.

Отметим, что, начиная с 2010 года, с момента начала объявления так называемых НМУ, статистика «плохих» дней неуклонно растет. В 2010 году город травили 127 дней. В последующие два года таких дней стало совсем ненамного меньше: 125 и 122. Но уже в 2014 году цифра поднялась до отметки в 151 день под «черным небом». Сейчас начался только сентябрь 2018 года, а таких дней уже 144. Напомним, что за весь прошлый год их было 148.

По разным подсчетам, от 150 тысяч до 1 миллиона тонн выбросов попадает на головы и в легкие челябинцев ежегодно, отмечают горожане в групее «Челябинск, дыши» в Facebook и заявляют: «Мы констатируем, что указ президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которым предписано «обеспечить реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах», в Челябинской области не работает».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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