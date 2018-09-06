Каратист, осужденный за терроризм, вместо колонии-поселения уехал домой

В Челябинской области задержали известного спортсмена, внесенного в федеральный список террористов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция Магнитогорска задержала 21-летнего Хусана Мамирджанова. Молодой человек в феврале этого года был включен в федеральный перечень лиц, которые могут быть причастны к террористической и экстремистской деятельности.

Южноуралец – достаточно известный спортсмен, каратист, победитель различных соревнований. На состязаниях молодой человек представлял Челябинскую область.

По сообщению пресс-службы Красноярского гарнизонного суда, 23 января нынешнего года Дальневосточный окружной военный суд был приговорил военнослужащего-матроса Мамирджанова, обвиняемого в распространении материалов и информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, обосновывающих и оправдывающих деятельность международной организации, признанной террористической, к двум годам колонии-поселения.

В колонию-поселение молодой человек должен был доехать самостоятельно. Однако вместо того, чтобы поехать к месту отбывания наказания, он отправился домой, в Магнитогорск. Здесь его и задержали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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