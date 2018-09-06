В южноуральском ЗАТО девушку-подростка оставили без зарплаты

В Челябинской области руководство общежития решило не платить девушке-подростку за уборку помещений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск провело проверку по обращению 17-летней девушки и ее законного представителя.

В мае этого года озерчанка обратилась в городской центр занятости населения, чтобы найти работу на лето. Ей предложили поработать уборщицей в одном из общежитий. Девушка согласилась.

Когда она позвонила по указанному телефону, ей предложили заключить срочный трудовой договор на месяц, рассказали о ее обязанностях, размере заработной платы, графике работы и прочем.

1 июня озерчанка приступила к выполнению трудовых обязанностей по уборке служебных помещений общежития. Это подтверждается записями в журнале работы уборщиков и дворников общежития, представленных в прокуратуру. При этом никаких претензий к ее работе не было.

Однако, когда пришло время выплаты заработной платы, в общежитии лишь сделали большие глаза. Оказалось, что трудовой договор и трудовая книжка в установленные законом сроки работодателем оформлены не были, и «официально» девушка вроде бы и не работала. Так что платить ей отказались.

По итогам проверки прокурор в интересах несовершеннолетней обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы.

Рассмотрение искового заявления поставлено прокурором на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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