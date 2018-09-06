В Челябинске снесли газон ради дороги к рынку

Челябинцев оставили без газона ради расширения подъезда к рынку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по обращению начальника управления экологии и природопользования администрации города по факту незаконного сноса зеленых насаждений: 96 квадратных метров газона по Свердловскому тракту, 8/4, между территорией рынка и проезжей частью Свердловского тракта.

«Установлено, что с июля 2018 года ООО «Олми-Инвест» на прилегающей к принадлежащему ему на праве собственности земельному участку осуществляло работы по расширению въезда на территорию рынка возле ТК «Орбита», в ходе проведения работ по благоустройству произведен снос 96 квадратных метров газона», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурором района директору ООО «Олми-Инвест» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Кроме того, по результатам проверки в отношении директора ООО «Олми-Инвест» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, материал для рассмотрения направлен в административную комиссию города Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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