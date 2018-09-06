«Нарушили даже ПДД!» На Урале наказали полицейских, забравших детей

В Магнитогорске полицейские без особых причин забрали с улицы 8 детей и увезли, не предупредив родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел в середине июля. Дети 7 – 11 лет играли во дворе, их шум не понравился одному из жильцов, и он вызвал полицию. Прибывший на вызов наряд забрал возмутителей спокойствия в полицию.

Сообщить родителям, куда делись дети, никто не потрудился. Были допущены и другие серьезные нарушения.

Детей доставили в отдел полиции без имеющихся на то весомых оснований, без установления обстоятельств произошедшего и без уведомления законных представителей несовершеннолетних, – заявили в прокуратуре. – Кроме того, в нарушение Правил дорожного движения, детей везли в служебном автомобиле УАЗ, не предназначенном для перевозки такого количества людей и без использования детских удерживающих устройств.

По данным фактам органами прокуратуры начальнику УМВД России по городу Магнитогорску внесено представление, по результатам рассмотрения которого 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

Любопытно, что у блюстителей закона нашлись в Магнитогорске защитники:

«Вы знаете какие сейчас подростки? Белые и пушистые? Нет! Грубые, считающие себя умнее всех, для них родители пустое место, что уж говорить о полицейских. Если их решили отвезти в участок, то только для выяснения каких-либо вопросов. Так делают со всеми, не только с детьми. То, что их продержали в отделе, якобы не позвонив родителям: вспомним, что июль – это время ФИФА, и у нас в городе был очень сильный некомплект в рядах полиции. И родители должны сказать спасибо, что полиция не проходит мимо группы детей, а не возмущаться, что их чад перевезли в машине без детских кресел», – написала в соцсетях одна из горожанок.

То, что полицейские сами грубо нарушили закон, ее не смутило.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 06.09.18

Такое было перед дефолтом-1998: социологи фиксируют повышенную тревожность граждан РФ. / В Челябинске снесли газон ради дороги к рынку. / В южноуральском ЗАТО девушку-подростка оставили без зарплаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»