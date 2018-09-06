Челябинцам обещают вернуть трамвай №6… Но это не точно

Челябинцам обещают вернуть трамвайный маршрут №6.

Как уже сообщал «Новый День», с 5 сентября перестал ходить трамвай, соединяющий ЧТЗ с Медгородком: в ООО «ЧелябГЭТ» сочли маршрут нерентабельным. Это вызвало недвольство горожан.

«В Управление транспорта поступает большое количество обращений по поводу неудовлетворительной работы трамвайного маршрута № 6 «ЧТЗ – Медгородок», – заявили в мэрии. – По обращениям челябиннцев был проведен мониторинг работы, в ходе которого было установлено, что маршрут не обслуживается. Стоит отметить, что из реестра маршрутов данный маршрут исключен не был, документ планирования маршрутной сети также предусматривает работу данного маршрута. Приостановление обслуживания данного маршрута является исключительно инициативой перевозчика ООО «ЧелябГЭТ».

В администрации города заявили, что «шестерка» относится к числу социально значимых маршрутов, отмена или сокращение которых недопустимо. Тем более, что маршрут обслуживается не по воле перевозчика, а в рамках контрактах, заключенного ООО «ЧелябГЭТ» с мэрией.

«Ведется претензионная работа, – сообщили в администрации. – Управлением транспорта принимаются все возможные меры для восстановления работы данного маршрута».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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