Тепло и местами морозно: погода продолжает капризничать

Weekend в Челябинской области будет теплым, но дождливым. А по ночам сохраняются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым холодным из предстоящих 3 дней на Южном Урале будет пятница: днем температура воздуха составит максимум +19, по всей территории области обещают небольшие дожди, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

В Челябинске в предпраздничный день будет прохладнее – до +16, дождливо, северо-восточный ветер сохранит над городом промышленный смог.

В выходные потеплеет: в Челябинске – до +20, на юге области – до +23. Вероятность дождей высокая.

Вместе с тем, 7 – 9 сентября в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости). А в горах и низинах грядущей ночью и утром 7 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.09.18

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