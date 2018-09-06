«Существуют серьезные проблемы…» Уральский полпред оценил подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов намерен доложить в Кремль о рисках проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», полпред побывал в Челябинске в начале августа и проинспектировал важнейшие объекты, готовящиеся к саммитам. «Существуют серьезные проблемы: прежде всего, со взлетно-посадочной полосой», – сообщил сегодня Николай Цуканов на встрече с руководителями уральских СМИ, отметив, что до сих пор не определен источник финансирования данного объекта. И добавил, что о возникшей проблеме поставлен в известность заместитель председателя правительства: «Если мы не получим ответ, на следующей неделе я доложу о рисках руководителю».

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация о возможном переносе саммитов из Челябинска в другие города. В качестве основных претендентов назывались Сочи и Екатеринбург.

Однако полпред заявил, что вопрос о переносе пока не стоит: времени, конечно, осталось мало, но у Челябинска ест все шансы успеть подготовиться, если, конечно, южноуральские чиновники поторопятся и будут жестко все контролировать:

«Я попросил назначить персонального вице-губернатора, которого мы потом либо представим к наградам, либо… Не представим», – многозначительно заключил Цуканов.

Екатеринбург, Светлана Намская

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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