Южноуралец пытался ограбить банк с помощью «розочки»

Южноуралец пытался ограбить банк с помощью разбитой бутылки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Починковском районе Нижегородской области. Мужчина вошел в операционный зал отделения банка, разбил бутылку спиртного об пол и, угрожая «розочкой» (так в определенных кругах называется горлышко или донышко разбитой бутылки с острыми краями), потребовал, чтобы ему выдали 50 тысяч рублей. Сотрудники банка нажали «тревожную кнопку».

Оказалось, что 45-летний грабитель, приехавший в регион из Челябинской области, не имеет постоянного места жительства и имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Прокуратура потребовала заключить его под стражу. В суде мужчина свою причастность к преступлению не отрицал, но заявил, что судить его не будут, так как он все равно сбежит.

«С учетом совокупности оснований суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», – сообщили в прокуратуре региона.

Нижний Новгород, Павел Зварзин

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