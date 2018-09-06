«Тогда нас всех уволят»: челябинскую свалку снова не закрыли

Власти Челябинска в очередной раз перенесли закрытие городской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чишменский полигон твердых коммунальных отходов начнет работать в 2020-2021 годах. Такое предположение высказал начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Евгений Крехтунов.

Более того, по словам чиновника, несмотря на заверения, что челябинская городская свалка будет закрыта 1 сентября нынешнего года, объект до сих пор работает.

По словам г-на Крехтунова, в настоящее время челябинская мэрия прорабатывает несколько сценариев закрытия полигона. При этом подробности чиновник решил не озвучивать.

Пока же из 30 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, генерируемых жителями Челябинска ежемесячно (в этот объем не входят отходы предприятий), Полетаевский «Полигон ТБО» принимает лишь 3 тысячи – 10%. Какую-то часть, по заверениям челябинских чиновников, незначительную, забирают полигоны в Урефтах и Копейске. Остальное до сих пор свозится на городскую свалку, которую должны были полностью закрыть 1 сентября нынешнего года. И это при том, что отвечающий за ее работу МУП «ГорЭкоЦентр» недавно был лишен лицензии на захоронение отходов на территории челябинской свалки.

Напомним, ранее мэрия Челябинска и министерство экологии Челябинской области заявляли, что работа Челябинской городской свалки будет полностью прекращена 1 сентября нынешнего года. Именно под эту дату продавливали расширение мощностей полигона в Полетаево, несмотря на противодействие жителей поселка.

Более того, как оказалось, несмотря на заверения представителей министерства экологии Челябинской области о том, что полигон в Полетаево будет использоваться для захоронения мусора из Челябинска не более 1-1,5 лет, теперь «основным» его предполагается сделать на 2-3 года. Именно столько, по предположению Евгения Крехтунова, понадобится для строительства полигона в Чишме.

Чиновники челябинской мэрии на сей использовали весьма нестандартный ход, чтобы убедить общественность в неотвратимости закрытия полигона к концу сентября нынешнего года. «Если этого не произойдет, ни Юрий Владимирович (Параничев, первый вице-мэр Челябинска – прим. НД), ни я, ни Игорь Михайлович (Галичин, директор МУП «ГорЭкоЦентр» – прим. НД ) в следующий раз здесь с вами общаться не будем», – заявил участникам заседания общественного экспертного совета при Общественной палате Челябинска начальник управления экологии и природопользования города Евгений Крехтунов.

Впрочем, так и осталось непонятным, было ли это своеобразным актом взятия на себя персональной ответственности, либо просто констатацией: «Тогда нас всех уволят».

Челябинск, Виктор Елисеев

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