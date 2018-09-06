«Проверим всех»: повышение тарифа на выоз ТКО может выйти мэрии Челябинска боком

Протесты предпринимателей по поводу увеличения платы за вывоз твердых коммунальных отходов могут выйти боком мэрии Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) обосновали увеличение платы на свои услуги для юридических лиц постановлением администрации Челябинска.

Дискуссия развернулась на площадке круглого стола на тему «Регулирование отношений в сфере вывоза твердых коммунальных отходов в период ввода в эксплуатацию новых полигонов», организованного Общественной палатой при администрации Челябинска.

В ходе обсуждения выяснилось, что некоторые перевозчики с 1 сентября увеличили тариф для юрлиц в 1,5-2 раза. Рост, по мнению операторов, вполне обоснован. «Увеличилось плечо перевозок, – напомнил руководитель одного из предприятий. – Плюс теперь мы должны платить по системе «Платон», так как часть трассы проходит по федеральным дорогам. К тому же, нам пришлось покупать новые автомобили большей вместимости».

Эти объяснения не очень удовлетворили модератора круглого стола, но аргументированных возражений он так и не привел. Заявления о том, что общественники попытались посчитать реальные затраты конкретного мусоровоза выглядели откровенно слабыми, так как не учитывали ни дополнительных затрат на автомобиль (в виде того же «Платона»), ни затрат предприятия (приобретение дополнительного подвижного состава).

Но еще больше обострило ситуацию выступление одного из перевозчиков, напомнившего о специальном постановлении администрации Челябинска. Оказывается, мэрия тоже скорректировала тариф на вывоз ТКО для МУП «ГорЭкоЦентр» в отношении юридических лиц. Если до 1 июля нынешнего года он составлял 350 рублей, то с 1 июля тариф увеличили до 880 рублей – в 2,5 раза. «Тариф прорабатывал комитет по экономике мэрии Челябинска, – напомнил предприниматель. – Наверное, они просчитывали его экономическую обоснованность?»

После этого на сторону перевозчиков встала даже заместитель руководителя Челябинского УФАС России Елена Рысева. «К нам не поступило ни одной жалобы на увеличение тарифа на вывоз ТКО!» – заявила чиновница.

К тому же, хотя решение мэрии по тарифу для «ГорЭкоЦентра» и не может определять ценовую политику других операторов, но МУП является таким же участником рынка, как и другие, напомнила г-жа Рысева. И предъявить претензии другим перевозчикам, чьи расценки не выше определенных мэрией для МУПа, будет достаточно сложно, отметила она. «В любом случае, если такие заявления поступят, мы будем вынуждены проверить, в том числе, и повышение тарифа для МУП «ГорЭкоЦентр», – предупредила Елена Рысева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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