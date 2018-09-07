На Южном Урале будут испытывать «Терминаторов»

В Челябинской области пройдут испытания боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработка БМПТ началась ещё в середине 1980-х годов, первый вариант машины – на базе танка Т-72А был создан специалистами Челябинского тракторного завода при участии Омского КБ.

Современный вариант БМПТ разрабатывался в ФГУП «Уральское КБ транспортного машиностроения» 1998 по 2000 год на базе танка Т-72, в 1999 году было начато создание образца на базе Т-90. Новейшая боевая машина поддержки танков «Терминатор-3» создается на базе универсальной боевой платформы Армата.

Десять «Терминаторов» на базе Т-90A до конца года примет на вооружение Центральный военный округ. Эти БМПТ вооружены двумя пушками калибра 30 миллиметров, пулемётом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» с лазерной системой наведения, а также двумя гранатомётами АГС-17 «Пламя» калибра 30 миллиметров, уточняет «Популярная механика». Комплекс вооружения БМПТ создаёт огонь высокой плотности и способен атаковать до четырёх целей одновременно, включая вертолёты и низколетящие самолёты.

Новые машины будут проходить войсковые испытания в 2019 году на базе танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, сообщили в ЦВО.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.09.18

Общественный транспорт развезет челябинцев после фейерверка: схема движения. / 7 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Николай Цуканов об Урале: это оазис и мечта любого. Самые яркие цитаты нового полпреда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»