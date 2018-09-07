В Челябинске подростки закидали камнями троллейбус с людьми

В Челябинске группа подростков забросали камнями троллейбус, ехавший с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 6 сентября. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Примерно в 20:53-21:10 на повороте с улицы Дружбы на улицу Обухова, прямо перед детской больницей, возле пешеходного перехода стояли около 4-5 парней лет 10-14. Сначала мешкались, непонятно, то ли дорогу переходить собираются, то ли идут на троллейбус. Затем, как только он повернул на Обухова и направился к остановке, эти пацаны начали закидывать троллейбус камнями. Не то, чтобы камушками, а камнями, размером с кулак», – рассказали горожане.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Хотя на рядом с тем местом, куда попал камень, сидел человек.

При этом, по словам кондуктора, похожая история была уже днем. И это не единичный случай.

Челябинск, Виктор Елисеев

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