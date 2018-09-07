ММК наращивает производственные возможности

На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реконструкция стана 2500 горячей прокатки, расположенного в листопрокатном цехе № 4 (ЛПЦ-4).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПОА «Магнитогорский металлургический комбинат», реализация этого проекта позволит существенно расширить размерный и марочный сортамент стана, улучшить качество выпускаемой продукции. Производительность агрегата увеличится с 4 до 5 миллионов тонн продукции в год.

В настоящее время на стане проходит модернизация черновой группы клетей и участка моталок. Произведена подготовка фундаментов и надвижка станин клетей черновой группы в линию прокатки, смонтировано оборудование моталок №7 и №8

Ведутся строительные работы по фундаментам черновой группы клетей и перевалочным устройствам, «чистому» и «грязному» оборотным циклам водоснабжения, электропомещению черновой группы клетей, машзалу главных приводов и конвейерам уборки рулонов. Проводится монтаж и ревизия оборудования черновой группы клетей, главных приводов, распределительного устройства 10кВ, оборудования участка моталок и линии уборки рулонов. Кроме того, проделана большая работа по реконструкции всего здания цеха, включая кровлю, строительство новых помещений и монтаж электрооборудования. Генеральным подрядчиком работ по реконструкции стана 2500 горячей прокатки выступает АО «Прокатмонтаж».

Реконструкция в цехе проходит в условиях действующего производства. В июле 2010 года здесь вошел в строй агрегат поперечной резки №3, предназначенный для порезки полос на листы мерной длины с обрезной кромкой и выдачи продукции в виде листов, уложенных в пакеты.

В 2012-2013 годах взамен действовавших ранее в цехе шести нагревательных печей, демонтированных и выведенных из работы, были построены три новые высокопроизводительные нагревательные печи итальянской компании Tenova. Они имеют большую ширину пода. Это позволит им после полной реконструкции стана 2500 принимать слябы длиной до десяти метров. Печи смогут нагревать 370 тонн металла в час (прежде – около 100 тонн, сегодня – 280 тонн). Современная технология нагрева гарантирует уменьшение образования окалины. Кроме того, новые печи более экономичны: для их работы требуется в два раза меньше природного и коксового газа.

В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана 2500. Поставки оборудования в рамках контракта рассчитаны на три года. В рамках модернизации, в частности, будет усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом стана. По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, реконструкция стана 2500 горячей прокатки производится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 2025 года. «После реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент металлопроката, снижена себестоимость продукции и увеличена мощность стана», – отмечал Павел Шиляев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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