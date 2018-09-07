Южноуральские «умельцы» затопили газопровод

Жители Чебаркуля оставили без газа многоквартирный дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», горожане решили самостоятельно установить проточный газовый водонагреватель. Но поскольку опыта подключении газового оборудования к инженерным сетям многоквартирного дома у них нет, они перепутали схему и залили внутриподъездный газопровод водой. Без газа остались 70 квартир.

После очистки газопровода вчера к 22 часам было восстановлено газоснабжение 25 квартир. Аварийные работы продолжаются. Виновнику происшествия придется возместить стоимость работ по восстановлению газоснабжения во всем доме.

В текущем году это уже третий случай, когда южнуоральцы, самостоятельно монтируя оборудование, затапливают внутридомовой газопровод.

Чебаркуль, Павел Зварзин

Чебаркуль. Другие новости 07.09.18

ММК наращивает производственные возможности. / В Челябинске подростки закидали камнями троллейбус с людьми. / Нужно менять: российские деньги устарели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»