«Войны, войны...» В челябинском роддоме обнаружили неожиданное послание

Из стены челябинского роддома достали послание из прошлого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданную находку работники роддома №3 обнаружили в одной из стен учреждения: на свет извлекли бутылку и закупоренной в ней запиской.

Согласно дате, указанной в начале «послания потомкам», написана она в октябре 1980 года. «Зарплата плотника 5-го разряда 180-200 рублей в месяц, – рассказывают авторы записки. – С продуктами, вроде бы, и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все заграницу неграм, Камбодже, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны».

Фотографии записки разместили в социальных сетях. Впрочем, некоторые горожане высказали сомнения в подлинности находки. Многие отметили, что размер заработной платы плотника явно завышен. «Плотники максимум 130-150 получали», – отметил один из комментаторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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