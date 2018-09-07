За гибель ребенка – условный приговор: в Сатке огласили приговор по дело о смерти в ледовом городке

Бизнес-леди, из-за чьей халатности в Сатке погиб ребенок, осталась на свободе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Саткинском городском суде огласили приговор предпринимательнице из Миасса, выигравшей контракт на возведением в Западном районе Сатки ледового городка, во время строительства которого погиб ребенок.

Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года. Школьник играл на недостроенном ледовом городке, когда на него упала льдина. В результате мальчик получил многочисленные травмы. Ребенка госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

В ходе расследования гибели школьника выяснилось, что строительная площадка не была обнесена ограждением, что давало свободный доступ на нее детям.

Сегодня Саткинский городской суд признал предпринимательницу из Миасса виновной в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель человека. По данным издания «Саткинский рабочий», женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством строительных работ сроком на два года. Кроме того, она должна будет возместить матери погибшего ребенка 84 тысяч рублей материального ущерба и выплатить родителям школьника по 700 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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