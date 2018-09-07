Челябинцы стали жаловаться на смог в 2,5 раза чаще

В ЕДДС отмечают резкий рост жалоб челябинцев на качество воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки жители Челябинска 70 раз обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска с жалобами на загрязнение воздуха. В первую очередь, звонили обитатели Центрального, Калининского и Курчатовского районов города.

При этом рост числа жалоб с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти в 2,5 раза: если к началу сентября 2017 года в ЕДДС поступило 1 тысяча 536 жалоб на смог, то в нынешнем году горожане звонили уже 3 тысячи 688 раз.

Ничего удивительного в такой динамике нет. Напомним, начиная с 2010 года, с момента начала объявления так называемых НМУ, статистика «плохих» дней неуклонно растет. В 2010 году город травили 127 дней. В последующие два года таких дней стало совсем ненамного меньше: 125 и 122. Но уже в 2014 году цифра поднялась до отметки в 151 день под «черным небом». Сейчас начался только сентябрь 2018 года, а таких дней уже 144. Напомним, что за весь прошлый год их было 148.

Инфографика группы «Вредные выбросы г. Челябинск» (VK)

При этом в июле этого года из 31 дня НМУ в Челябинске не наблюдались всего лишь один день, а в сентябре не было еще ни одного дня без НМУ. Так, сегодня синоптики вновь продлили режим «черного неба». На сей раз – до 19 часов субботы, 8 сентября.

При этом, если весной, после волны проверок на предприятиях, которые представители Росприроднадзора проводили при силовой поддержке полиции, в дни действия режима НМУ превышения ПДК по отдельным загрязняющим веществам не отмечалось, в конце лета и начале осени власти вновь начали заявлять о фактах превышения ПДК. Однако откровенность правительственных чиновников уже не встречает одобрения челябинцев. «Власти как-будто намеренно говорят и пишут про ужасную экологию, – пишет одна из горожанок. – Это не замалчивается, но ни чего не делается для улучшения ситуации. Они хотят, чтобы кто мог уехать, уехали??? Мертвую зону хотят создать?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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