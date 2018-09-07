В Челябинск привезли легендарную «Мадонну» Рафаэля

В Челябинск привезли легендарную картину Рафаэля Санти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Мадонна дель Пополо» (Мадонна с вуалью, Мадонна Лорета) – одна из самых знаменитых мадонн Рафаэля, написанная в 1508 году по заказу папы Юлия II для храма Санта-Мария дель Пополо в Риме. Картине выделиоли почетное место – напротив портрета самого папы, тоже написанного Рафаэлем. Мадонна с вуалью настолько понравилась понтифику, что он заказал художнику еще одно полотно, на этот раз для алтаря церкви монастыря святого Сикста II в Пьяченце – «Сикстинскую мадонну».

В 1924 году в одном из реквизированных особняков Нижнего Тагила решили открыть контору Тагилстроя. Дом был заброшен, поэтому в нем начали наводить порядок и нашли на чердаке почерневшую доску, на которой виднелись следы старой живописи. Находку отнесли в краеведческий музей, где доску очистили. Под копотью и грязью обнаружилось изображение мадонны с младенцем, а на кромке платья женщины надпись: RAPHAEL.URBINAS. PINGEBAT.MDIX («Рафаэль Урбинский написано в 1509 году»).

Сотрудники музея сразу же написали письмо в Главнауку, а пока ждали ответ, выяснили, что это только часть картины. В поисках недостающего фрагмента обследовали все заброшенные господские дома и усадьбы, и в одном из сараев нашли похожую доску: ее использовали вместо недостающей ступеньки деревянной лестницы. Работники обнаружили на этой ступеньке изображение старца Иосифа.

В 1925 году в Нижний Тагил по заданию Главнауки приехал знаменитый художник, искусствовед и реставратор Игорь Грабарь. Он забрал «Святое семейство» в Москву. Реставрация картины заняла три года, за это время Грабарь провел исследование и пришел к выводу, что «Тагильская мадонна» действительно могла принадлежать кисти Рафаэля.

Существуют десятки версий «Мадонны с вуалью», но оригиналом считается та, что хранится во французском Музее Конде, датированная 1508-м годом. Однако Грабарь счел первоисточником тагильский вариант, указав на то, что создатель этой картины испробовал несколько вариантов расположения рук младенца, пока не нашел нужный. В начале 30-х годов правительство ССР принимает решение продать более двух с половиной тысяч картин (из которых около 60-ти были шедеврами мирового значения) из коллекции Эрмитажа. Выставили на продажи и почти все картины Рафаэля, собранные в России за предыдущие 1,5 века. Считается, что после распродажи в ССР остались только два подлинника кисти художника:

«Святое семейство» (с безбородым Иосифом) и «Мадонна Конестабиле» – их никто не купил. Уцелела и «Мадонна с вуалью» – в выводы Грабаря не поверили и сочли тагильскую находку копией. До 1977 года полотно находилось в Пушкинском музее, а потом его вернули в Нижний Тагил.

С тех пор «Мадонну дель Пополо» иногда вывозят и выставляют в других города. 6 сентября ее привезли в Челябинск: полотно будет выставлено в Картинной галерее в отдельном зале. Увидеть «Мадонну» можно до 25 октября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.09.18

Жертва политических страхов: курс рубля снова обвалился. / Челябинцы стали жаловаться на смог в 2,5 раза чаще. / За гибель ребенка – условный приговор: в Сатке огласили приговор по дело о смерти в ледовом городке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»