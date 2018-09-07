В Челябинске поезд отрезал голову помощнику машиниста

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели помощника машиниста РЖД.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обезглавленное тело 37-летнего челябинца обнаружили рядом с железнодорожными путями у станции «Челябинск-Главный».
Известно, что мужчина работал на Южно-Уральской железной дороге помощником машиниста. Однако в день гибели у него был выходной.
По данным Telefakt.ru, ссылающегося на собственные источники, коллеги погибшего не могут объяснить причин его появления на железнодорожных путях в неурочное время. В это время на ветке проводились маневровые работы, и мужчина попал под колеса поезда.
В настоящее время следователи выясняют подробности происшедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.09.18
В Челябинск привезли легендарную «Мадонну» Рафаэля. / Жертва политических страхов: курс рубля снова обвалился. / Челябинцы стали жаловаться на смог в 2,5 раза чаще. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»