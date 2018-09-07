В Челябинске поезд отрезал голову помощнику машиниста

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели помощника машиниста РЖД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обезглавленное тело 37-летнего челябинца обнаружили рядом с железнодорожными путями у станции «Челябинск-Главный».

Известно, что мужчина работал на Южно-Уральской железной дороге помощником машиниста. Однако в день гибели у него был выходной.

По данным Telefakt.ru, ссылающегося на собственные источники, коллеги погибшего не могут объяснить причин его появления на железнодорожных путях в неурочное время. В это время на ветке проводились маневровые работы, и мужчина попал под колеса поезда.

В настоящее время следователи выясняют подробности происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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