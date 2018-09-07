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Пятница, 7 сентября 2018, 18:21 мск

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Жители Карабаша могут остаться зимой без тепла

Прокуратура Карабаша потребовала от главы города незамедлительно принять меры по подготовке городского округа к отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша провело проверку соблюдения законодательства при подготовке городского округа к отопительному сезону.

«Установлено, что по состоянию на 31 августа не проведена промывка и опрессовка 19 многоквартирных домов, договор теплоснабжения МУП «Карабашское коммунальное предприятие» с ЗАО «Карабашмедь» не заключен, тепловые сети, расположенные на улицах Ватутина и Освобождения Урала не имеют надлежащей теплоизоляции, не заключены договоры газо- и электроснабжения котельной, расположенной в северной части города, тариф на тепловую энергию для МУП «Карабашское коммунальное предприятие» в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области не установлен», – констатировали в надзорном ведомстве.

Непринятие всех необходимых мер к подготовке Карабашского городского округа к отопительному сезону может привести к нарушению прав граждан на обеспечение надежного теплоснабжения, зявили в прокуратуре Карабаша.

Прокурором города главе Карабашского городского округа и директору МУП «Карабашское коммунальное предприятие» внесены представления о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона, рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Вопрос подготовке Карабаша к отопительному сезону находится на личном контроле прокурора города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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