Приставы предъявили претензии семье первого вице-спикера ЗСЧО

Семью первого вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова обвинили в попытке вывести арестованное имущество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Советский районный суд Челябинска начал рассмотрение иска судебного пристава-исполнителя, который просит суд общей юрисдикции признать незаконной сделку по продаже имущества.

Истец настаивает, что сделка произведена между аффилированными лицами ПКО «ЧелСИ» и «Нерудтехнологии», принадлежащими группе Карликановых, и должна быть признана ничтожной, так как фактически является перекладыванием имущества из одного своего кармана в другой с целью его сокрытия и ухода от рассчетов с кредиторами.

В исполнении судебных приставов по особо важным исполнительным производствам находится дело в отношении ПКО «ЧелСИ» о взыскании задолженности в пользу ряда кредиторов на общую сумму более 971 миллионов рублей. 22 апреля 2016 года пристав составил акт ареста в отношении недвижимого имущества, принадлежащего обществу ПКО «ЧелСИ» – дробильно-сортировочный комплекс, стоимостью порядка 190 миллионов рублей и три сооружения (трансформаторные подстанции), предназначенные для эксплуатации дробильного комплекса. Однако в феврале нынешнего года судебный пристав выяснил, что собственником имущества является общество «Нерудтехнологии», принадлежащее дочерии Юрия Карликанова и зарегистрированное по тому же адресу, что и ПКО «ЧелСИ».

«Бизнес Юрия Карликанова организован таким образом, что права на различные объекты, выходящие в единый производственный комплекс по добыче, переработке строительного камня и производству из него строительных материалов, распределены между несколькими компаниями, подконтрольными Юрию Карликанову, – поясняет один из кредиторов – управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин. – При этом юридические лица, осуществляющие в данной группе непосредственную производственную деятельность и закупающие ресурсы у сторонних организаций, арендуют здания и производственные мощности у компаний, держателей активов группы. Также юридические лица группы, имеющие внешние долги, постоянно пользуются различными нематериальными услугами (управленческими, агентскими, транспортными и др.) управляющих компаний группы. В результате бизнес-единицы, фактически представляющие одну организацию, постоянно должны друг другу довольно крупные суммы, которые превышают долги перед внешними независимыми от Юрия Карликанова кредиторами. Как правило, имущество передается в качестве отступного по обязательствам, искусственно созданным перед другими компаниями группы».

В данном конкретном случае, как утверждает адвокат, Федеральная служба судебных приставов пресекла попытку увода актива из-под взыскания и арестовала дробильно-сортировочный комплекс ПКО «ЧелСИ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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