Дерзко, ярко, стильно: в Челябинске прошел Парад моды (ФОТО)

В Челябинске состоялся традиционный парад моды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск – город неяркий: из-за особенностей климата и подходов в градостроительстве городская среда не отличается ни буйством красок, ни разнообразим форм. Да и горожане, по большей части, выбирают одежду практичную и неброскую. Может быть, из-за рабочего «профиля» областного центра, а, возможно, из-за ограниченного предложения в магазинах. Как любят сокрушаться женщины, всего полно, но надеть нечего.
Между тем, именно колоритно и со вкусом одетые люди могли бы стать теми яркими и свежими акцентами, которых сегодня так не хватает Челябинску.
Главная цель традиционного парада моды – не столько рассказать о новых fashion-тенденциях, сколько показать, как эффектно и вместе с тем комфортно могут одеваться жители промышленного мегаполиса.
Классический мужской костюм и немного сasual от местных производителей
Челябинский дизайн: коллекция одежды и украшений из муранского стекла. Каждая бусина выдувалась вручную
Коллекция одежды и аксессуаров «Городские охотники»
На Урале и без шубы? Невозможно…
Организаторы утверждают, что коллекцию привезли буквально к показу.
Наверное, многие горожанки хотели бы выглядеть в мехах именно так, но зима вряд ли это допустит
На подиуме не профессиональные модели, а обычные горожанки
Специальный гость показа Модный дом «Зухра» (Москва). Этническая коллекция «Птицы»
Челябинск, Евгений Полак
Челябинск. Другие новости 07.09.18
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