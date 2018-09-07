Дерзко, ярко, стильно: в Челябинске прошел Парад моды (ФОТО)

В Челябинске состоялся традиционный парад моды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск – город неяркий: из-за особенностей климата и подходов в градостроительстве городская среда не отличается ни буйством красок, ни разнообразим форм. Да и горожане, по большей части, выбирают одежду практичную и неброскую. Может быть, из-за рабочего «профиля» областного центра, а, возможно, из-за ограниченного предложения в магазинах. Как любят сокрушаться женщины, всего полно, но надеть нечего.

Между тем, именно колоритно и со вкусом одетые люди могли бы стать теми яркими и свежими акцентами, которых сегодня так не хватает Челябинску.

Главная цель традиционного парада моды – не столько рассказать о новых fashion-тенденциях, сколько показать, как эффектно и вместе с тем комфортно могут одеваться жители промышленного мегаполиса.

Классический мужской костюм и немного сasual от местных производителей

Челябинский дизайн: коллекция одежды и украшений из муранского стекла. Каждая бусина выдувалась вручную

Коллекция одежды и аксессуаров «Городские охотники»

На Урале и без шубы? Невозможно…

Организаторы утверждают, что коллекцию привезли буквально к показу.

Наверное, многие горожанки хотели бы выглядеть в мехах именно так, но зима вряд ли это допустит

На подиуме не профессиональные модели, а обычные горожанки

Специальный гость показа Модный дом «Зухра» (Москва). Этническая коллекция «Птицы»

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 07.09.18

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