Челябинск отмечает День города: афиша мероприятий

В выходные в Челябинске пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в праздничную афишу включено 92 мероприятия, в том числе 23 масштабных. Основные торжества будут организованы в субботу.

8 сентября

В 10:00 в Выставочном зале Союза художников стартует VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой» .

в Выставочном зале Союза художников стартует VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов . В 11:00 начнет движение праздничная кавалькада . Украшенные автомобили, представляющие все районы, проедут от улицы Цвиллинга по главным магистралям.

начнет движение . Украшенные автомобили, представляющие все районы, проедут от улицы Цвиллинга по главным магистралям. В 14:00 на Кировке начнут выступление участники открытого областного конкурса авторов и исполнителей «Песня города» , на котором десятки исполнителей разных возрастов и профессий представляют широкой аудитории песни собственного сочинения о родном Челябинске.

на Кировке начнут выступление участники открытого областного конкурса авторов и исполнителей , на котором десятки исполнителей разных возрастов и профессий представляют широкой аудитории песни собственного сочинения о родном Челябинске. В 14:00 в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина на летней эстраде начнется фестиваль «Рок-н-ролл большого города» с участием рок-команд Челябинска.

в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина на летней эстраде начнется фестиваль с участием рок-команд Челябинска. В 15:00 на Театральной площади стартует праздничный концерт « Реальный город Че» . В прологе мероприятия примут участие лучшие коллективы детских школ искусств города, также в концертной программе примут участие молодежные хореографические и вокальные коллективы региона, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, солисты-вокалисты, реперы и другие артисты. В финале мероприятия выступит актер сериала «Универ» Стас Ярушин, а ведущими мероприятия станут главные герои сериала «Реальные пацаны» Вован и Валя.

на Театральной площади стартует праздничный концерт « . В прологе мероприятия примут участие лучшие коллективы детских школ искусств города, также в концертной программе примут участие молодежные хореографические и вокальные коллективы региона, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, солисты-вокалисты, реперы и другие артисты. В финале мероприятия выступит актер сериала «Универ» Стас Ярушин, а ведущими мероприятия станут главные герои сериала «Реальные пацаны» Вован и Валя. В 15:00 на Площади Революции начнется главный концерт Дня города. В первом творческом блоке свои номера продемонстрируют воспитанники фонда «Андрюша», во втором на сцену выйдут известные челябинские музыкальные коллективы, и солисты. Ведущие мероприятия – популярные актеры шоу «Уральские пельмени».

на Площади Революции начнется Дня города. В первом творческом блоке свои номера продемонстрируют воспитанники фонда «Андрюша», во втором на сцену выйдут известные челябинские музыкальные коллективы, и солисты. Ведущие мероприятия – популярные актеры шоу «Уральские пельмени». В 16:00 в городском саду имени Пушкина начнется концерт « Классика большого города ». В программе запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит» под руководством Виктора Лебедева, джазового оркестра «Биг-бэнд» под руководством Станислава Бережного и духового оркестра Челябинской филармонии под руководством Игоря Ежова.

в городском саду имени Пушкина начнется концерт « ». В программе запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит» под руководством Виктора Лебедева, джазового оркестра «Биг-бэнд» под руководством Станислава Бережного и духового оркестра Челябинской филармонии под руководством Игоря Ежова. В 16:00 на площади у кинотеатра «Россия» стартует праздничный гала-концерт «С днем рождения, Челябинск!»

на площади у кинотеатра «Россия» стартует праздничный гала-концерт В 18:00 на Кировке пройдет Фестиваль КВН «Кубок Челябинска – 2018» с участием лучших команд города. Гость фестиваля – вице-чемпион Высшей лиги команда КВН «Радио Свобода» из Ярославля.

на Кировке пройдет «Кубок Челябинска – 2018» с участием лучших команд города. Гость фестиваля – вице-чемпион Высшей лиги команда КВН «Радио Свобода» из Ярославля. В 18:00 начнутся гулянья «Тебе, любимый город » на площади у РК «Аврора».

начнутся гулянья » на площади у РК «Аврора». В 19:00 на площади Революции с праздничным концертом выступят группа «Би-2» и Митя Фомин.

на площади Революции с праздничным концертом выступят группа «Би-2» и Митя Фомин. В 22:00 праздничный день завершит музыкальный фейерверк, который традиционно состоится на набережной реки Миасс.

Продолжится празднование в воскресенье.

9 сентября

В 10:00 в Выставочном зале Союза художников продолжится VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов « Урал мастеровой ».

в Выставочном зале Союза художников продолжится VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов « ». В 12:00 на Кировке начнет свою работу ежегодный 13 Фестиваль « Челябинск читающий ».

на Кировке начнет свою работу ежегодный 13 Фестиваль « ». В 15:00 на площади около памятника Курчатову состоится фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение»: уличные танцы, граффити, экстремальные виды спорта, а также большой концерт группы АК-47.

Челябинск, Виктор Елисеев

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