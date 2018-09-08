Челябинск отмечает День города: афиша мероприятий

В выходные в Челябинске пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в праздничную афишу включено 92 мероприятия, в том числе 23 масштабных. Основные торжества будут организованы в субботу.
8 сентября
- В 10:00 в Выставочном зале Союза художников стартует VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой».
- В 11:00 начнет движение праздничная кавалькада. Украшенные автомобили, представляющие все районы, проедут от улицы Цвиллинга по главным магистралям.
- В 14:00 на Кировке начнут выступление участники открытого областного конкурса авторов и исполнителей «Песня города», на котором десятки исполнителей разных возрастов и профессий представляют широкой аудитории песни собственного сочинения о родном Челябинске.
- В 14:00 в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина на летней эстраде начнется фестиваль «Рок-н-ролл большого города» с участием рок-команд Челябинска.
- В 15:00 на Театральной площади стартует праздничный концерт «Реальный город Че». В прологе мероприятия примут участие лучшие коллективы детских школ искусств города, также в концертной программе примут участие молодежные хореографические и вокальные коллективы региона, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, солисты-вокалисты, реперы и другие артисты. В финале мероприятия выступит актер сериала «Универ» Стас Ярушин, а ведущими мероприятия станут главные герои сериала «Реальные пацаны» Вован и Валя.
- В 15:00 на Площади Революции начнется главный концерт Дня города. В первом творческом блоке свои номера продемонстрируют воспитанники фонда «Андрюша», во втором на сцену выйдут известные челябинские музыкальные коллективы, и солисты. Ведущие мероприятия – популярные актеры шоу «Уральские пельмени».
- В 16:00 в городском саду имени Пушкина начнется концерт «Классика большого города». В программе запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит» под руководством Виктора Лебедева, джазового оркестра «Биг-бэнд» под руководством Станислава Бережного и духового оркестра Челябинской филармонии под руководством Игоря Ежова.
- В 16:00 на площади у кинотеатра «Россия» стартует праздничный гала-концерт «С днем рождения, Челябинск!»
- В 18:00 на Кировке пройдет Фестиваль КВН «Кубок Челябинска – 2018» с участием лучших команд города. Гость фестиваля – вице-чемпион Высшей лиги команда КВН «Радио Свобода» из Ярославля.
- В 18:00 начнутся гулянья «Тебе, любимый город» на площади у РК «Аврора».
- В 19:00 на площади Революции с праздничным концертом выступят группа «Би-2» и Митя Фомин.
- В 22:00 праздничный день завершит музыкальный фейерверк, который традиционно состоится на набережной реки Миасс.
Продолжится празднование в воскресенье.
9 сентября
- В 10:00 в Выставочном зале Союза художников продолжится VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой».
- В 12:00 на Кировке начнет свою работу ежегодный 13 Фестиваль «Челябинск читающий».
- В 15:00 на площади около памятника Курчатову состоится фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение»: уличные танцы, граффити, экстремальные виды спорта, а также большой концерт группы АК-47.
Челябинск, Виктор Елисеев
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