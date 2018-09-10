Заморозки, туманы: на Урале установилась осенняя погода

На Южном Урале установилась осенняя погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие два дня столбики термометров днем будут подниматься до +14 градусов, и лишь в южных районах Челябинской области возможно до +20.

По ночам будет прохладно – +3 – +6. Ночью и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. Возможен умеренный дождь, по утрам – туманы.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, сентябрь обещает быть влажным и прохладным, но концу текущей недели не исключено бабье лето: дневные температуры могут подняться до +20.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.09.18

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