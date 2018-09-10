Неожиданно: мэр Челябинска закрыл городскую свалку

Челябинскую городскую свалку полностью закрывают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 11 сентября полигон прекращает прием отходов. Об этом заявил глава города Евгений Тефтелев на традиционном аппаратном совещании.

Градоначальник поручил начальнику управления экологии и природопользования Евгению Крехтунову и директору МУП «ГорЭкоЦентр» Игорю Галичину провести соответствующую работу по закрытию свалки. Помочь городским чиновникам мэр попросил управление МВД по Челябинску.

Кроме того, вице-мэр Елена Мурзина должна проработать дальнейшую юридическую и финансовую судьбу МУП «ГорЭкоЦентр». Напомним, предприятие лишилось лицензии на захоронение отходов. Теперь в мэрии думают над тем, какие функции будет выполнять МУП. Пока речь идет об отлове безнадзорных животных и вывозе бесхозных трупов. Однако на данный момент «ГорЭкоЦентр» занимается также содержанием Челябинской городской свалки. Эта работа финансировалась за счет тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Но с прекращением приема отходов на городской свалке прекратится и поступление средств. Между тем, огромное скопление мусора в центре Челябинска никуда не денется еще очень долго.

Следует отметить, что решение Евгения Тефтелева оказалось достаточно неожиданным. Конечно, ранее министерство экологии Челябинской области и городские власти заявляли о намерении полностью закрыть свалку с 1 сентября. Однако, несмотря на множество заявлений, этого не произошло. Более того, еще в минувший четверг, 6 сентября, начальник городского управления экологии Евгений Крехтунов заявлял, что окончательно закрыта свалка будет к концу месяца. Остается лишь догадываться, что могло измениться за один рабочий день, чтобы мэрия приняла решение о прекращении работы полигона уже завтра.

Таким образом, со вторника операторам придется перенаправить все потоки ТКО на полигон в поселке Полетаево. При том, что на сегодня туда вывозится лишь 10% отходов жителей Челябинска. И даже сейчас в различных районах города и близлежащих лесах образуются несанкционированные свалки.

Причем некоторые из них представляют реальную опасность. Так, по данным начальника управления гражданской защиты Александра Рымарева, 7 сентября на одной из таких несанкционированных свалок в Ленинском районе города вспыхнул пожар. Его тушение осложнялось отсутствием поблизости воды и обилием мусора. В итоге площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров, а ликвидировать его удалось лишь через сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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