В Коркино школьницы сломала руки на детской площадке

11-летняя жительница Коркино сломала руки на детской площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье в поселке Первомайский Коркинского района.

Вечером 11-летняя школьница играла на детской площадке у дома по улице Стадионная. Девочка забралась на турник, однако не удержалась и рухнула вниз.

Как сообщают «Вести Коркино», с переломами обеих рук ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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