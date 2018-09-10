В Миассе троллейбус сбил женщину на «зебре»

В ДТП с участием троллейбуса серьезно пострадала жительница Миасса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 9:30 в центральной части Миасса.
Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у остановки «Центр», когда ее сбил двигавшийся в сторону Машгородка троллейбус. Произошло это прямо на «зебре». К месту происшествия прибыли экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Женщину пришлось госпитализировать.
По данным NewsMiass, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и раны лица. Не исключено также, что у горожанки может быть перелом верхней челюсти.
Челябинск, Виктор Елисеев
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