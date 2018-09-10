Школьник на велосипеде попал под маршрутку

В Магнитогорске юный велосипедист угодил под маршрутку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 8:00 в Магнитогорске на пересечении улиц Тевосяна и Труда. Об инциденте магнитогорцы рассказали в социальных сетях.

Микроавтобус, следовавший по маршруту №15, сбил 14-летнего юношу, пересекавшего дорогу на велосипеде по диагонали. При этом, по словам очевидцев, в момент ДТП на светофоре горел зеленый свет для пешеходов, и следом за подростком двигались люди. Однако маршрутка сбила школьника не на пешеходном переходе, а за пределами «зебры».

Челябинск, Виктор Елисеев

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