Школьник на велосипеде попал под маршрутку

В Магнитогорске юный велосипедист угодил под маршрутку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 8:00 в Магнитогорске на пересечении улиц Тевосяна и Труда. Об инциденте магнитогорцы рассказали в социальных сетях.
Микроавтобус, следовавший по маршруту №15, сбил 14-летнего юношу, пересекавшего дорогу на велосипеде по диагонали. При этом, по словам очевидцев, в момент ДТП на светофоре горел зеленый свет для пешеходов, и следом за подростком двигались люди. Однако маршрутка сбила школьника не на пешеходном переходе, а за пределами «зебры».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.09.18
В Миассе троллейбус сбил женщину на «зебре». / В Магнитогорске представят передовые технологии ремонта металлургического оборудования. / В Коркино школьницы сломала руки на детской площадке. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»