Южноуралец-срочник, сбежавший из части, нашелся

Сбежавшего в «самоволку» южноуральца вернули в воинскую часть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18-летнего южноуральца обнаружили на территории Московской области. В настоящее время он находится в воинской части.

Напомним, молодой человек покинул расположение воинской части из состава национальной гвардии в Балашихе утром 27 августа. По данным Telefakt.ru, ранее молодой человек не сбегал.

На срочную службу южноуралец был призван в мае нынешнего года. После того, как солдат ушел в «самоволку», было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит арест на срок до 6 месяцев либо до 1 года содержания в воинской части.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.18

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