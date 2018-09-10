Бывший главврач магнитогорской поликлиники ответит за хищение 5 миллионов рублей

В Магнитогорске главврач поликлиники десять лет тянула деньги из подчиненных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №8 Магнитогорск». Она обвиняется в присвоении и растрате с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, а также мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия, женщина с марта 2007 года по май 2017 года, издавая приказы о производстве выплат стимулирующего характера подчиненным сотрудникам, завышая сумму премии, после чего подчиненные передавали главврачу всю выплату либо ее часть. В общей сложности женщина присвоила около 4,4 миллиона рублей.

Кроме того, она с марта 2007 года по август 2017 года требовала от двоих подчиненных работников передавать ей ежемесячно по 5 и 10 тысяч рублей, полученные в качестве заработной платы, присвоив 570 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела на имущество женщины наложен арест.

Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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