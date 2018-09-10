Челябинская область будет развиваться по принципу макрорегионов

В Челябинской области могут быть использованы и внедрены те же идеи и принципы, которые сегодня рассматриваются при формировании макрорегионов. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя итоги заседания Президиума Госсовета РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона сегодня работает во Владивостоке и принимает участие в ряде мероприятий Президента России Владимира Путина накануне Восточного экономического форума.

«Сейчас обсуждается и формируется практика создания макрорегионов, этот вопрос затронут сегодня на Госсовете. Тема очень важная для развития Челябинской области. Идеи Президента РФ Владимира Владимировича Путина, высказанные в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока, могут использоваться и в Челябинской области», – заявил Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках визита во Владивосток провел также серию встреч с руководителями федеральных органов власти на предмет развития Челябинской области и подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Во Владивостоке глава региона провел также встречу с челябинскими волонтерами, нарабатывающими практику проведения крупных международных мероприятий на примере Восточного экономического форума.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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