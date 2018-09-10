Экс-судья из Коркино, подозреваемый в педофилии, пожаловался на коллег в ВККС

Южноуральский экс-судья, ставший фигурантом дела о педофилии, пожаловался в ВККС на коллег, разрешивших возбудить на него дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Высшая квалификационная коллегия судей 18 сентября рассмотрит жалобу экс-судьи Коркинского городского суда на решение квалификационной коллегии судеб Челябинской области, разрешившей возбудить в отношении него уголовное дело. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ВККС.

Напомним, следственные органы заинтересовались южноуральским судьей после жалобы его брата на растление детей. Заявитель настаивает, что близкий родственник, нередко бывавший у них в гостях, совратил его 11-летнюю дочь, а также домогался младшей.

Преступление вскрылось лишь через четыре года, когда старшая девочка прошла курс реабилитации в центре здоровья. Специалисты сообщили родителям, что их дочь слишком рано начала вести половую жизнь.

По жалобе о развращении ребенка была проведена доследственная проверка, в рамках которой следователи опросили младшую сестру предполагаемой жертвы. Девочка заявила, что дядя проявлял нездоровый интерес не только к ее сестре, но и к ней самой, также рассказала о просмотре со взрослым мужчиной порнофильмов.

Между тем, врачебные осмотры не подтвердили каких-либо повреждений на теле двух сестер. Уличенный в педофилии дядя также отрицал вину. В декабре 2017 года судья подал в отставку.

Следственный комитет дважды отказывал родителям девочек в возбуждении уголовного дела: в связи с отсутствием состава преступления и истечением сроков давности. После разгоревшегося секс-скандала в одном из южноуральских интернатов отец девочек обратился к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Уполномоченный по правам ребенка попросила главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

В апреле нынешнего года квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя СКР, дав согласие на уголовное преследование спецсубъекта, уличенного в тяжком преступлении. Это решение и оспаривают сейчас экс-судья и его адвокат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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