В Челябинской области полиция накрыла нелегальный цех по производству спиртного

В Сатке сотрудники полиции нагрянули в цех по производству нелегальной алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, цех по изготовлению алкогольной и спиртосодержащей продукции обнаружен на территории Саткив ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий .

Сотрудники областного полицейского главка изъяли: устройство для укупоривания бутылок, более 1 тысячи пробок, свыше 2 тысяч бутылок, 3 тысячи этикеток, этиловый спирт и готовая алкогольная продукция. Установлено, что владельцами цеха являлись двое местных жителей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), статье 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, установлен факт использования чужих товарных знаков известных водочных брендов, по которому проводится проверка с дальнейшим принятием процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.18

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