Подышали – и хватит: в Челябинск вернулись НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Челябинске и еще четырех городах.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, с 1- по 11 сентября на Южном Урале в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 19 часов 10 сентября до 19 часов 11 сентября на территории объявлены НМУ первой степени опасности. Отметим, что с начала сентября в областном центре НМУ не наблюдались лишь двое суток – с 19 часов 8 сентября до 19 часов 10 сентября.

Аналогичное предупреждение действует для отдельных предприятий Челябинской области: в Карабаше и Коркино – до 14 часов вторника, в Сатке и Магнитогорске – до 19 часов 11 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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