Челябинский активист, увезенный из отдела полиции с сотрясением, подал заявление в СКР

Челябинец, задержанный во время акции протеста на Кировке, пожаловался в СКР на жестокое обращение в отделе полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский активист, задержанный на акции протеста 9 сентября, подал в Следственный комитет заявление о преступлении после грубого задержания и побоев в отделе полиции по Центральному району. Об этом сообщил вчера вечером Telegram-канал «Апология протеста».

Из отдела полиции челябинца увезли на машине скорой медицинской помощи. После задержания у него диагностировали сотрясение головного мозга. По словам молодого человека, во время задержания полицейские повалили его на землю, в результате активист ударился головой о тротуарную плитку, а потом свели ему руки за спиной и надели наручники.

При этом, как рассказал челябинец, продержав его в отделе полиции пять часов, на него так и не составили никаких протоколов и отпустили, пишет «Медиазона». Однако у дежурной части один из полицейских спросил его данные. Когда же активист отказался их предоставить, «человек в штатском пригрозил избить его и применить к нему противогаз, чтобы «разговорить». Там же один из сотрудников полиции в форме ударил горожанина кулаком в грудь. После этого челябинец все же назвал свои данные, но полицейские потребовали пройти дактилоскопию. Получив отказ, один из них бросился душить молодого человека, отпустив лишь после того, как активист стал кричать.

В итоге челябинец сам вызвал в отдел машину скорой помощи. В больнице врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Также на теле активиста, по его словам, остались синяки и ссадины. При этом челябинец рассказал, что «полицейские, узнав о его намерении обратиться в СК, сказали ему, что записи с камер в отделе могут пропасть из-за перебоев с электричеством».

Челябинск, Виктор Елисеев

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