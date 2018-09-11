Из челябинской области не выпустили 5,5 тонны куриных крыльев

Россельхознадзор запретил вывоз 5,5 тонны куриных крыльев из России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 8 сентября на российско-казахстанском участке границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Челябинской области сотрудники ведомства совместно с коллегами-пограничниками выявили факт незаконного вывоза поднадзорной продукции из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан.

« В 20:00 пресечен вывоз куриных крыльев в количестве 5 тысяч 500 килограммов из Челябинска в Рудный (Казахстан) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», – рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

На основании действующего законодательства России и Евразийского экономического союза специалист управления Россельхознадзора по Челябинской области признал груз без документов потенциально опасным и принял решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. С перевозчиком, гражданином Республики Кыргызстан, проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории Евразийского экономического союза подконтрольных госветнадзору грузов. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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