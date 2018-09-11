российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 сентября 2018, 11:12 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Из челябинской области не выпустили 5,5 тонны куриных крыльев

Россельхознадзор запретил вывоз 5,5 тонны куриных крыльев из России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 8 сентября на российско-казахстанском участке границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Челябинской области сотрудники ведомства совместно с коллегами-пограничниками выявили факт незаконного вывоза поднадзорной продукции из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан.

« В 20:00 пресечен вывоз куриных крыльев в количестве 5 тысяч 500 килограммов из Челябинска в Рудный (Казахстан) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», – рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

На основании действующего законодательства России и Евразийского экономического союза специалист управления Россельхознадзора по Челябинской области признал груз без документов потенциально опасным и принял решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. С перевозчиком, гражданином Республики Кыргызстан, проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории Евразийского экономического союза подконтрольных госветнадзору грузов. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.09.18

Челябинский активист, увезенный из отдела полиции с сотрясением, подал заявление в СКР. / Подышали – и хватит: в Челябинск вернулись НМУ. / 11 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров