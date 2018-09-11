В мэрию Троицка нагрянули силовики

В мэрии и одном из муниципальных учреждений Троицка проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия, подразумевающие выемку документов, проводятся в администрации Троицка и муниципальном казенном учреждении «Гражданская защита» в рамках расследования уголовного дела о присвоении (или растрате) с использованием служебного положения (а равно в крупном размере).

Речь идет о хищении из городского бюджета 716 тысяч рублей. Руководитель МКУ Владислав Ремезов является братом экс-начальника управления ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи мэрии Троицка Григория Ремезова, уволенного по подозрению в коррупции. Отметим, что жена первого из братьев является вице-мэром Троицка по финансам и экономике, а сестра супруги – помощником градоначальника.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.09.18

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