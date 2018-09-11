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На Урале осел напал на ребенка

Кадр из мультфильма «Бременские музыканты» (1969 г.)

Работники уральского санатория привлечены к ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных правил в контактном зоопарке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района провело проверку законодательства о ветеринарии по обращению женщины, ребенка которой укусило животное в контактном зоопарке: осел неожиданно набросился на ее чадо.

«Установлено, что в ОАО «Санаторий Урал» имеется контактный зоопарк «Мишуткин дворик», в котором содержатся ослы, собаки, вьетнамские свинки, козы, куры и кролики. В деятельности контактного зоопарка выявлены нарушения требований Закона Российской Федерации «О ветеринарии» в части проведения вакцинации и кормления животных, ведения ветеринарной документации», – заявили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором района генеральному директору ОАО «Санаторий Урал» внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по результатам проверки ответственное должностное лицо ОАО «Санаторий Урал» привлечено к административной ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил: сотрудника оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Нарушения действующего законодательства устранены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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