Глава Коркинского района собрался в отставку

В Коркинском районе со дня на день ждут смены власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Коркинского района Евгений Валахов в ближайшее время намерен подать прошение об отставке.

Среди чиновников района новость обсуждается как свершившийся факт. При этом, по всей видимости, исполнять обязанности руководителя района будет спикер местного собрания депутатов Наталья Лощинина.

Положение нынешнего главы муниципалитета ухудшалось весь предыдущий год. Ставленник Челябинской угольной компании (ЧУК, принадлежит предпринимателю Константину Струкову), Евгений Валахов так и не смог найти общий язык с остальными группами влияния в районе. А после того, как ЧУК заявила о прекращении деятельности на Коркинском угольном разрезе, нынешний мэр оказался практически списан со счетов.

В районном собрании депутатов не скрывали, что собираются поставить главе «неуд» за отчет о социально-экономическом развитии Коркинского района в 2017 году. По некоторой информации, очень серьезные вопросы к главе появились после проверки мэрии контрольно-счетной палатой Челябинской области.

К тому же, в муниципалитете все больше укрепляет свое влияние Русская медная компания (она заинтересована в привязке проекта ликвидации Коркинского разреза к реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината, хвосты обогащения с которого и планируется в таком случае использовать для засыпки карьера). Она же, в свою очередь, сделала ставку на Наталью Лощинину.

Вместе с тем, пока официального подтверждения информация об отставке Евгения Валахова не получила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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