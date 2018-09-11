Росприроднадзор отсудил у МУП «ГорЭкоЦентр» 25 миллионов рублей за ущерб экологии

С челябинского «ГорЭкоЦентр» суд взыскал 25 миллионов рублей за выбросы городской свалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росприроднадзора по Челябинской области, арбитражный суд региона удовлетворил требования ведомства в полном объеме и вынес решение о взыскании с МУП «ГорЭкоЦентр» (городская свалка Челябинска) платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 25,6 миллиона рублей.

Ранее региональное управление Росприроднадзора в ходе проверки деклараций по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), представленных МУП «ГорЭкоЦентр», установило, что предприятие занизило плату за НВОС: оплата осуществлена за 35,5 тонны в год при объеме выбросов вредных веществ в атмосферный воздух по разрешению 60,2 тысячи тонн в год.

«В связи с данными занижениями управлением была доначислена плата за НВОС за 4 квартал 2014, 2015, 2016 годы на общую сумму 25,6 миллиона рублей, которая была предъявлена предприятию в судебном порядке.

«Управление отмечает, что городская свалка является одним из основных объектов загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске, выбрасывая в атмосферный воздух до 62,9 тысячи тонн в год загрязняющих веществ», – напоминают в Росприроднадзоре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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