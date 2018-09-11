В Миассе школьники заложили железнодорожные пути камнями

В Челябинской области из-за троих школьников поезд едва не сошел с рельсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, о детях, находящихся вблизи железнодорожных путей станции Миасс, сообщил машинист проходящего мимо грузового поезда. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили трех мальчиков, которые накладывали камни на рельсы.

Школьников доставили в линейный пункт полиции на станции Миасс, известив из родителе.

В ходе беседы мальчики десяти, одиннадцати и двенадцати лет во время прогулки пришли на железную дорогу и, убедившись, что поблизости никого нет, решили положить камни на рельсы и посмотреть, что будет, когда по ним проедет грузовой или пассажирский поезд.

С подростками и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы об опасности вмешательства в работу железнодорожного транспорта и последствиях нарушения правил безопасности на железной дороге.

«Так как нарушители не достигли возраста наступления административной ответственности, за их противоправное поведение ответят их законные представители. В отношении родителей сотрудниками транспортной полиции были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, соответствующие материалы проверки направлены в образовательные учреждения, где учатся мальчики, и в комиссию по делам несовершеннолетних Миасского городского округа, а также в территориальные органы внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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