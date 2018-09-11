Оставила телефон и ушла: в Копейске начали проверку после исчезновения школьницы

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения школьницы из Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении СКР по Челябинской области, 16-летняя школьница не вернулась домой с вечерней прогулки вчера, 10 сентября.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки находится на контроле руководителя следственного управления.

Подруга школьницы рассказала, что вечером девушка отдала ей свой телефон и отправилась домой. Однако дома копейчанка так и не появилась. Раньше школьница из дома не уходила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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