В Челябинскую область едет «Шаляпин» Кустодиева

В трех городах Южного Урала продемонстрируют авторский вариант знаменитого портрета Федора Шаляпина из Русского музея.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, известное полотно кисти Бориса Кустодиева из Государственного Русского музея будет экспонироваться в Челябинске, Магнитогорске и Сатке.

Портрет известного оперного певца Федора Шаляпина – одна из вершин творчества Бориса Кустодиева, который художник создавал в 1920-1922 годах, уже неизлечимо больным.

Полотно запечатлело Шаляпина на вершине его славы. Певец будто бы прибыл внеизвестный провинциальный городок.

На дальнем плане изображены группы людей, сани, лотки, балаганов. На переднем плане запечатлен сам Шаляпин в шапке и распахнутой шубе, а внизу картины видна афиша, извещающая городок и концерте певца.

Сам артист высоко ценил эту картину работу и дорожил портретом, ставя его выше всех прочих из своей большой коллекции картин русских художников. Оригинальный портрет создавался Борисом Кустодиевым в период с 1920 по 1922 год. После завершения работы над картиной художник создал для себя ее уменьшенный вариант, так как первый портрет был выкуплен Шаляпиным и вывезен во Францию.

Эта копия-повторение впоследствии активно участвовала в выставках по всему миру, тогда как оригинал хранился в личной квартире Шаляпина в Париже. Авторский вариант некоторое время хранился в Третьяковской галерее, а затем был передан в Русский музей, откуда и прибудет на Южный Урал осенью 2018 года.

В Челябинске картина Бориса Кустодиева «Портрет Ф.И. Шаляпина» будет экспонироваться с 26 сентября по 21 октября 2018 года в Картинной галерее по адресу: ул. Труда, 92а.

Челябинск, Виктор Елисеев

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