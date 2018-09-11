В Челябинске экс-полицейский получил срок за нападение на байкера

В Челябинске бывшего полицейского признали виновным в превышении полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска, суд огласил приговор бывшему инспектору дорожно-патрульной службы.

«Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий (то есть совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия)», – сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, в июне нынешнего года инспектор ДПС в составе экипажа нес службу, передвигаясь по городу на служебных мотоциклах. Полицейский обратил внимание на мотоцикл «Хонда», на котором с нарушениями был установлен государственный регистрационный знак. Инспекторы ДПС, включив на служебных мотоциклах звуковые и световые сигналы, потребовали от мотоциклиста остановить транспортное средство. Однако байкер попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследование мотоциклиста. Во время преследования он и второй инспектор не справились с управлением транспортными средствами, столкнулись с бордюром, и оба упали на трамвайные рельсы. Увидев, что пострадавший сослуживец потерял сознание, полицейский вышел из себя и набросился на байкера. Несмотря на то, что тот так же серьезно пострадал, он несколько раз ударил мотоциклиста ногами и рукой. После инцидента инспектор был уволен из органов правопорядка.

В судебном заседании он полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. «При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, а также противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления», – говорится в сообщении судебной инстанции.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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