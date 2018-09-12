На Урале начинается бабье лето

На Южный Урал на несколько дней вернется тепло: в регионе начинается бабье лето.

«С наступлением сентября погода постепенно меняется на осеннюю, однако, благодаря особенностям общей циркуляции атмосферы, в этом месяце довольно часто устанавливаются периоды по-настоящему летней погоды. В народе такие периоды прозвали «бабьим летом», причем существует даже разделение «бабьего лета» на молодое и старое. Считается, что молодое наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. Однако, эти даты очень относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления. К сожалению, длятся эти периоды тоже не так долго», – пояснили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анализ среднесуточной температуры воздуха в Челябинске за 50 лет (с 1956 по 2006 год) «бабье лето» наблюдалось 27 раз, т.е. в 53% случаев, причем – 23 раза отмечалось молодое и 10 раз – старое. Продолжительность молодого «бабьего лета» составляла от 2 до 10 дней, в среднем 5 дней, старого – от 3 до 9 дней, в среднем 4 дня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни на Южном Урале будет по-летнему тепло: днем столбики термометров будут подниматься выше +20 градусов. В отдельных районах – до +27.

Простоит бабье лето недолго: уже в выходные начнется понижение температуры. А начало следующей недели ожидается прохладным и дождливым.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.09.18

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